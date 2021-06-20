Поединок Беларусь - Швеция заключительного тура группового этапа ЧЕ по баскетболу - в 15:50 на "Беларусь 5"

Важный матч для женской сборной Беларуси по баскетболу. Победа в игре против Швеции в заключительном туре группового этапа гарантирует белорускам выход в следующий этап на чемпионате Европы. Интересно, что на данный момент у всех команд квартета А по 3 балла, и только лучшая сборная четверки шагнет напрямую в четвертьфинал континентального форума. Пока это команда Испании, еще 2 коллектива поборются за это право в квалификации. За ключевым поединком Беларусь - Швеция следим на телеканале "Беларусь 5", прямая трансляция начнется в 15:50.

