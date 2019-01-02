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Поединок "Челси" - "Саутгемптон" в прямом эфире "Беларусь 5" в 22:45
"Тоттенхем" громит "Кардифф" на выезде 3:0 и выходит на промежуточное второе место в турнирной таблице АПЛ. Сегодня пройдут еще 6 игр 21-го тура, в прямом эфире на "Беларусь 5" поединок "Челси" - "Саутгемптон". Начало в 22:45.
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