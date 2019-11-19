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Поединок квалификации Евро-2020 Уэльс - Венгрия смотрите на "Беларусь 5" в 22:35

В 22:35 на спортивном канале поединок квалификации Евро-2020 Уэльс - Венгрия. Победитель выйдет в финальную часть. В случае ничьей шанс появится у Словакии, которая принимает Азербайджан. Накануне путевку добыла Дания. Северян устраивала ничья во встрече с Ирландией, и они ее добились - 1:1.

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