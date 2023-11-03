Поединок между Соболенко и Рыбакиной на итоговом турнире WTA приостановлен во второй партии из-за дождя

Поединок между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной за выход в полуфинальную стадию итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Канкуне приостановлен во второй партии из-за дождя,сообщает БЕЛТА.

В первом сете заключительного поединка группы Бакалар первая ракетка планеты выиграла у номера 4 мирового рейтингасо счетом 6:2. Во второй партии Соболенко выигрывала со счетом 2:1, но потом Рыбакина перехватила инициативу и вышла вперед 5:3, после чего встреча была остановлена из-за непогоды. Она будет доиграна 4 ноября. В первом туре Арина Соболенко обыграла греческую теннисистку Марию Саккари (9-й номер рейтинга WTA) - 6:0, 6:1, а затем проиграла американке Джессике Пегуле (5) - 4:6, 3:6. В другом матче третьего тура Пегула выиграла у Саккари 6:3, 6:2и с тремя победами заняла первое место в этом квартете.

Заключительные встречи в группе Четумаль состоятся в ночь на 4 ноября. Польская теннисистка Ига Свентек (2), победившая в двух матчах, встретится с тунисской теннисисткой Унс Джабир (7), у которой одна виктория. Проигравшая два поединка чешка Маркета Вондроушова (6) будет соперничать с американкой Кори Гауфф (3), добившейся одной победы.

После финиша предварительного этапа по две лучшие теннисистки из каждой группы продолжат борьбу в полуфиналах. Решающий поединок состоится 5 ноября. Общий призовой фонд итогового турнира WTA-2023 составляет рекордную сумму за всю историю - 9 млн долларов.