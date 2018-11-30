Поединок Соболенко и Осаки на втором месте в списке лучших матчей года на турнирах Большого шлема

Именно это противостояние белоруски Арины Соболенко и японки Наоми Осаки официальный сайт WTA поставил на второе место в списке лучших матчей года на турнирах Большого шлема. Напомним, девушки провели трехсетовый триллер, однако в четвертьфинал вышла соперница первой ракетки Беларуси.

