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И. Жук стала третьей в прыжках с шестом на турнире в Беллинцоне

На международном турнире в швейцарском Беллинцоне белоруска Ирина Жук стала третьей в прыжках с шестом. Ирине покорилась высота 4 м 50 см.

Первое место за Тиной Сутей - 4 м 70 см, вторая Мария Копылко - 4 м 50 см.

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