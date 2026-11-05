Полина Белявская завоевала бронзу юношеской Олимпиады в Дакаре

Полина Белявская - бронзовый призер юношеских Олимпийских игр. Историческую награду для нашей сборной спортсменка завоевала на коронной дистанции - 50 метров вольным стилем. Белоруска продемонстрировала блестящий финиш, уступив лишь соперницам из Хорватии и Новой Зеландии. Напомним, именно Белявская была знаменосцем нашей команды на церемонии открытия в Дакаре. И вот - яркое подтверждение статуса лидера.

Полина Белявская, бронзовый призер Летних юношеских Олимпийских игр - 2026:

"В бассейне температура как минимум на 2 градуса теплее, чем обычно. Было не очень комфортно плыть, но я справилась. Я несла флаг на открытии и потом узнала, что есть такая традиция: кто несет флаг, тот не завоевывает медали. Но сегодня получилось развеять эту традицию".

Отметим, в составе белорусской делегации семь спортсменов. Наши ребята будут представлены в стрельбе из лука, фехтовании, тхэквондо и брейк-дансе. Мультиспортивный форум для атлетов в возрасте до 18 лет завершится 13 ноября.