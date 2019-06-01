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Полина Касперович - бронзовый призер молодежного чемпионата Европы по фехтованию

Полина Касперович - бронзовый призер молодежного чемпионата Европы по фехтованию в Болгарии. Возраст атлетов не превышает 23 лет. В турнире по сабле белоруска выбыла в полуфинале, уступив будущей чемпионке Анне Баште - азербайджанке с российскими корнями.

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