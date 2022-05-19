Политика в спорте: белорусский баскетбол отстранили от международных соревнований

Исполком Международной федерации баскетбола принял решение не допускать Белорусскую федерацию баскетбола к участию в соревнованиях в ближайшие месяцы. Очевидно, это решение, как и многие другие в последнее время, политически мотивировано. Наша федерация уже отреагировала официальным заявлением, выразив большое разочарование, ведь не у дел остаются десятки тысяч детей и специалистов, которых такие необдуманные санкции просто демотивируют. Кстати, запрет касается не только белорусских команд, но белорусов в других клубах.

"Это прямая дискриминация по праву рождения, по праву принадлежности к гражданству своей страны, по праву принадлежности к своему народу! Мы знаем, что именно политическая истерия и неприкрытая антибелорусская и антироссийская агрессия со стороны ряда национальных федераций приблизила принятие этого постыдного для ФИБА решения. Зная всех инициаторов в лицо, мы не можем рассматривать данное решение иначе, как грязный метод устранения соперников. Дня не прошло, мы уже видим в "Инстаграм" радостные триумфальные пляски отдельных федераций и национальных команд некоторых европейских стран в связи с такой "победой" над Беларусью и Россией. И даже переживания и душевная боль белорусских атлетов не может омрачить их радость от такого прохождения в финальные части европейских и мировых турниров. А ведь это ваши коллеги, ваши друзья, хоть и соперники на арене. Часть общемировой баскетбольной семьи. И так было всегда. Даже во времена железного занавеса. Таким это казалось всего еще день назад", - БФБ обратилась в ФИБА с открытым письмом.