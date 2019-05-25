Полоцк и Новополоцк встречают факелоносцев "Пламени мира"

"Пламя мира" продолжает согревать сердца жителей северного региона страны. Сегодня факелоносцев, а это именитые спортсмены, деятели культуры, работники предприятий, встречает Полоцк и Новополоцк. Эстафета стартовала на площади Франциска Скорины.

В основе маршрута по древнему Полоцку туристическая карта. Факелоносцы уже пробежали по центральному проспекту, площади Свободы, побывали в Полоцком госуниверситете. К Софийскому собору "Пламя мира" доставили на деревянном драккаре по Западной Двине. Менее чем через час огонь ІІ Европейских игр прибудет в Новополоцк.