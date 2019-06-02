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Польский "Виве" против "Барселоны" в 16:05 на "Беларусь 5"

Около часа остается до бронзового матча гандбольной Лиги чемпионов. Польский "Виве", за который выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш, сыграет против "Барселоны". Начало трансляции в 16:05 на "Беларусь 5". Трофей оспорят венгерский "Веспрем" и македонский "Вардар".

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