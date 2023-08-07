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Полсотни наград завоевали белорусские атлеты по итогам двух дней II Игр стран СНГ
Полсотни наград завоевали белорусские атлеты по итогам двух дней II Игр стран СНГ. Наша сборная на втором месте в медальном зачете - 12 раз атлеты поднимались на высшую ступень пьедестала, 14 серебряных наград и 24 бронзовые. Больше только у спортсменов из России - 81 медаль. О ярких победах мультиспортивного форума наш репортаж.
Ледовый дворец Гродно. Здесь привыкли болеть за местных хоккеистов, но на II Играх стран СНГ поддерживают тяжелоатлетов. А те радуют поклонников спорта своими результатами. Только накануне медальная копилка белорусской сборной пополнилась сразу пятью наградами.
На высшую ступень пьедестала поочередно поднимались Геннадий Лаптев в категории 61 кг, Егор Попов - вес 67 кг, и у женщин гимн Беларуси прозвучал после триумфа на домашнем форуме Дианы Мойсеевич - категория до 64 кг.
Да, я работала. Последний подход был решающим. Я могла больше, по силам я это чувствовала. Но, как говорится, дальше - больше. Я могу сказать, что не то что не блестяще, а не до конца я выложилась. По силам чувствую, что я могу больше и могла бы. Но так сложилось, не успела до конца еще, может, восстановиться. Так как недавно у нас были еще другие соревнования.
У Алины Щепановой серебро, а Илья Жерновский в сумме двоеборья показал третий результат. Констатируем, что наша сборная демонстрирует в Гродно свою выдающуюся форму и награды еще точно будут.
А вот в художественной гимнастике соревнования уже завершены. И в воскресенье в очередной раз отличились наши групповички. Хозяйки завоевали второе золото мультиспортивного форума в упражнении с пятью мячами, а в соревнованиях с пятью лентами у наших девушек серебро - здесь обошли россиянки.
Эти соревнования просто для нас очень важны, мы к ним очень сильно готовились. И слезы были, и радости были. И ругались, и мирились. Все было. И все ради вот этих вот трех дней.
Порадовала болельщиков во Дворце художественной гимнастики и Алина Горносько. Лидер нашей женской сборной завоевала свою золотую медаль в упражнении с мячом. В биографии Алины теперь есть и титул чемпионки II Игр стран СНГ, в упражнении с булавами белоруска завоевала серебро, в состязаниях с обручем и лентой у Алины две бронзовые награды!
Первые награды домашнего форума есть и у легкоатлетов. В метании молота равных не было нашей Софии Караленок, в беге на 60 и 300 метров самой быстрой стала Анна Орловская - она прямо сейчас двукратная чемпионка Игр, среди юношей отличился Анатолий Хомич в толкании ядра - он также с золотом.
Дважды хозяева поднимались на пьедестал в Молодечно. Город Солнца накануне принимал турнир по пляжному волейболу. Серебряными призерами среди девушек до 16 лет стали Надежда Тишкова и Ольга Абраменко. А у мужчин до 23 - третье место у Дмитрия Майоренко и Владимира Галота.
Причем именно эти парни - ближайший резерв национальной команды. И смогли достойно выступить на фоне титулованных атлетов из России, в числе которых победители молодежных чемпионатов Европы и даже призеры планетарных форумов.
Поддержка на самом деле. На таком уровне мы еще не играли в Беларуси. Просто полные трибуны со стороны. Очень слышно, как все болеют за одну команду, за вторую команду. За вообще красивый волейбол. Это очень заряжает, добавляет где-то сил. Поэтому опять же по уровню: чем больше мы будем играть с такими сильными парами, тем больше мы будем расти. Это нам и надо. Больше где-то поездить, посмотреть. Потому что на международном уровне - это первые такие соревнования, на которых мы участвуем. Нам очень понравилось, но мы хотим больше.
Соревнования продолжаются, и белорусские спортсмены спешат снова радовать своих болельщиков - не пропустите. Тем более что вход на все соревнования свободный.
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