Полсотни наград завоевали белорусские атлеты по итогам двух дней II Игр стран СНГ. Наша сборная на втором месте в медальном зачете - 12 раз атлеты поднимались на высшую ступень пьедестала, 14 серебряных наград и 24 бронзовые. Больше только у спортсменов из России - 81 медаль. О ярких победах мультиспортивного форума наш репортаж.

Ледовый дворец Гродно. Здесь привыкли болеть за местных хоккеистов, но на II Играх стран СНГ поддерживают тяжелоатлетов. А те радуют поклонников спорта своими результатами. Только накануне медальная копилка белорусской сборной пополнилась сразу пятью наградами.



На высшую ступень пьедестала поочередно поднимались Геннадий Лаптев в категории 61 кг, Егор Попов - вес 67 кг, и у женщин гимн Беларуси прозвучал после триумфа на домашнем форуме Дианы Мойсеевич - категория до 64 кг.



Да, я работала. Последний подход был решающим. Я могла больше, по силам я это чувствовала. Но, как говорится, дальше - больше. Я могу сказать, что не то что не блестяще, а не до конца я выложилась. По силам чувствую, что я могу больше и могла бы. Но так сложилось, не успела до конца еще, может, восстановиться. Так как недавно у нас были еще другие соревнования.

У Алины Щепановой серебро, а Илья Жерновский в сумме двоеборья показал третий результат. Констатируем, что наша сборная демонстрирует в Гродно свою выдающуюся форму и награды еще точно будут.

А вот в художественной гимнастике соревнования уже завершены. И в воскресенье в очередной раз отличились наши групповички. Хозяйки завоевали второе золото мультиспортивного форума в упражнении с пятью мячами, а в соревнованиях с пятью лентами у наших девушек серебро - здесь обошли россиянки.



Эти соревнования просто для нас очень важны, мы к ним очень сильно готовились. И слезы были, и радости были. И ругались, и мирились. Все было. И все ради вот этих вот трех дней. Злата Бученкова, двукратная чемпионка II Игр стран СНГ по художественной гимнастике (групповые упражнения)



Порадовала болельщиков во Дворце художественной гимнастики и Алина Горносько. Лидер нашей женской сборной завоевала свою золотую медаль в упражнении с мячом. В биографии Алины теперь есть и титул чемпионки II Игр стран СНГ, в упражнении с булавами белоруска завоевала серебро, в состязаниях с обручем и лентой у Алины две бронзовые награды!



Первые награды домашнего форума есть и у легкоатлетов. В метании молота равных не было нашей Софии Караленок, в беге на 60 и 300 метров самой быстрой стала Анна Орловская - она прямо сейчас двукратная чемпионка Игр, среди юношей отличился Анатолий Хомич в толкании ядра - он также с золотом.



Дважды хозяева поднимались на пьедестал в Молодечно. Город Солнца накануне принимал турнир по пляжному волейболу. Серебряными призерами среди девушек до 16 лет стали Надежда Тишкова и Ольга Абраменко. А у мужчин до 23 - третье место у Дмитрия Майоренко и Владимира Галота.



Причем именно эти парни - ближайший резерв национальной команды. И смогли достойно выступить на фоне титулованных атлетов из России, в числе которых победители молодежных чемпионатов Европы и даже призеры планетарных форумов.



Поддержка на самом деле. На таком уровне мы еще не играли в Беларуси. Просто полные трибуны со стороны. Очень слышно, как все болеют за одну команду, за вторую команду. За вообще красивый волейбол. Это очень заряжает, добавляет где-то сил. Поэтому опять же по уровню: чем больше мы будем играть с такими сильными парами, тем больше мы будем расти. Это нам и надо. Больше где-то поездить, посмотреть. Потому что на международном уровне - это первые такие соревнования, на которых мы участвуем. Нам очень понравилось, но мы хотим больше. Владимир Галота, бронзовый призер II Игр стран СНГ по пляжному волейболу

