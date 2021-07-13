Температурные рекорды заставляют по-новому взглянуть на отдых под горячим солнцем. В такую жару в тренде водный экстрим. Поймать волну и получить новые эмоции предлагают на базе для вейкбординга на Цнянском водохранилище. Как укротить водную стихию, знает Илья Цветков.

Позагорать под палящим солнцем, искупаться в прохладной воде - если такой вариант летнего отдыха в жаркую погоду уже немного наскучил, всегда можно добавить ноток экстрима. Рецепт бодрого настроения прост. Нам понадобится доска с креплениями для ног, канатная дорога над водой и несколько советов от опытного инструктора.

Вейкборд позволяет поймать волну и испытать новые эмоции. Райдера тянет лебедка, которой управляют с берега. Главное - удержать равновесие, и тогда удастся почувствовать себя укротителем водной стихии.

По словам опытных инструкторов, встать на борд можно за 10 минут. Чтобы научиться выполнять серьезные трюки, понадобятся месяцы. При этом на вейк-пляже есть все необходимое для интенсивных тренировок.

Мы ставим на доску всех. Единственное, конечно, мы смотрим на общую подготовку. Если мы видим, что человек готов, то сразу отправляем на фигуры. Наши специалисты все объяснят и покажут. Буквально один день - и Вы уже начинающий райдер. Алексей Иванов, инструктор по вейкбордингу

Если уровень катания выше среднего, можно повысить свой скилл на кольцевой канатной трассе. На аквабазе под Минском тренируют профессионалов. С любительского вейкборда здесь ставят на спортивные лыжи. Скорость передвижения по водной глади - 55 километров в час!

Слалом, выполнение трюков, прыжки на трамплинах - несколько дисциплин, выполнять которые приходится максимально точно.

Высочайший пилотаж лыжники показывают, привязавшись канатом к катеру. Таким образом можно выполнить самые сложные трюковые фигуры.

Белорусские водные лыжники - одни из лучших в мире

Из 70-ти человек, которые осваивают воднолыжное ремесло, 12 входят в состав сборной страны, среди которых и абсолютные рекордсмены мира. Они дают мастер-класс новичкам.

Был набор еще в школе на водные лыжи, родители отдали сюда. Понравилось. В итоге осталась здесь надолго. Приходилось тренироваться и в жару, и в холод, и в дождь. Но встать реально достаточно быстро. Три-четыре фиксированные позиции выучить и слушать внимательно инструктора. Ирина Турец, 11-кратная чемпионка мира по воднолыжному спорту

Лучшие взрослые спортсмены и юниоры отправятся на чемпионат Европы по этому виду спорта в Германию. Белорусские воднолыжники по праву считаются одними из мировых фаворитов и в этом году собираются показать высокий класс на международной арене.