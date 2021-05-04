Получится ли у "Сен-Жермена" выйти в финал футбольной ЛЧ второй год подряд - станет известно уже сегодня

Кто станет первым финалистом футбольной Лиги чемпионов, будет известно уже сегодня. "Манчестер Сити" после победы со счетом 2:1 во Франции на прошлой неделе готовится принять "Пари Сен-Жермен" в ответном противостоянии.

Ни британцы, ни французы ни разу не брали трофей главного турнира Старого Света. Парижане были близки к цели в прошлом сезоне, но в решающем матче все же уступили "Баварии".Получится ли у "Сен-Жермена" взять реванш и шагнуть в финал второй год подряд, узнаем из прямой трансляции на"Беларусь 5", начало в 21:50.