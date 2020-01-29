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Полуфинал Australian Open: Зверев - Тим
Испанец Рафаэль Надаль уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Australian Open. Тим победил в четырех сетах и впервые в карьере пробился в полуфинал первого в сезоне турнира серии Большого шлема, 7:6, 7:6, 4:6, 7:6. За финал Доминик сыграет с Александром Зверевым. В личных встречах счет 6:2 в пользу австрийца.
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