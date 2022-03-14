Полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу определились

Борисовский БАТЭ стал последним полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу. Накануне в ответном четвертьфинальном поединке на поле спорткомплекса "Олимпийский" действующие обладатели трофея обыграли жодинское "Торпедо-БелАЗ" с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 55-й минуте забил Неманья Милич. В первом матче этих команд, напомним, была ничья - 1:1. По сумме двух поединков в полуфинал выходит БАТЭ и присоединяется на этой стадии к "Неману", "Гомелю" и "Витебску".