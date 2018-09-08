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Полумарафон уже завтра соберет в Минске 35 тысяч бегунов из разных стран
На старт, внимание, марш! Около 35 тысяч участников пробегут по красивейшим местам нашего города уже завтра. Минск ожидает яркое и масштабное международное событие - 4-й Минский полумарафон. Спортсмены, медиаперсоны, белорусские звезды и просто приверженцы здорового образа жизни преодолеют выбранные дистанции за необходимое время. Каждый участник получит медаль, а лучшие еще и денежные призы от организаторов. Болельщиков ждут подарки за самый креативный костюм и плакат.
На полумарафон уже зарегистрировалось более тысячи иностранцев из 50 стран мира, в том числе из-за продления срока безвизового пребывания в нашей стране. Первый старт на самую длинную дистанцию будет дан в 9 утра на проспекте Победителей. В 9:45 - второй. Самый массовый забег на 5 с половиной километров начнется в 12:30. После подведения итогов конкурса, объявленного Белорусской федерацией легкой атлетики, будут выбраны "Мисс и мистер Минского полумарафона 2018".
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