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Полузащитник Алдаир Адилов стал игроком "Энергетика-БГУ"

18-летний полузащитник Алдаир Адилов стал игроком "Энергетика-БГУ". Футболист из Казахстана уже в следующем туре может дебютировать в чемпионате Беларуси. Студенты сразятся с "Ислочью". Отметим, полузащитник занимался футболом в системе Астаны.

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