18-летний полузащитник Алдаир Адилов стал игроком "Энергетика-БГУ". Футболист из Казахстана уже в следующем туре может дебютировать в чемпионате Беларуси. Студенты сразятся с "Ислочью". Отметим, полузащитник занимался футболом в системе Астаны.



