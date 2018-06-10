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Полузащитник борисовского БАТЭ Александр Глеб среди звезд мирового футбола

Лучший белорусский футболист 21 века принял участие в прощальном матче экс-партнера по лондонскому "Арсеналу" Томаша Росицки. Сборная легенд чешского футбола победила сборную мира, 5:2. Глеб не забивал, зато голом отметился сын главного героя дня.

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