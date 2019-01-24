Полузащитник сборной Беларуси едет играть в Саудовскую Аравию

Киевское "Динамо" отправило Никиту Корзуна в годичную аренду в клуб "Аль-Фатех". В прошлом году футболист, также на правах аренды, провел в минском "Динамо" и выиграл бронзу чемпионата в первенстве Саудовской Аравии. Новый клуб Корзуна занимает 11-е место из 16-ти команд.