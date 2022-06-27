Полузащитник сборной Беларуси Павел Седько покинул московское "Торпедо"

Павел Седько покидает московское "Торпедо". Полузащитник сборной Беларуси и столичный клуб договорились о прекращении сотрудничества, сообщает пресс-служба. Седько, напомним, перешел в "Торпедо" в сентябре 2021 года. За это время он провел девять игр, в которых совершил одну результативную передачу. Вместе с черно-белыми стал победителем ФНЛ и пробился с командой в российскую Премьер-лигу. Новый сезон, напомним, возьмет старт 15 июля.