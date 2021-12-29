Полузащитник сборной Беларуси по футболу Артем Концевой перешел в чешский "Баник"

Полузащитник футбольной сборной Беларуси Артем Концевой продолжит карьеру в Чехии. Экс-хавбек брестского "Руха" перешел в "Баник" из Остравы, о чем сообщает пресс-служба белорусского клуба. К слову, болельщики признали Концевого лучшим игроком команды в прошедшем сезоне. В "Рухе" он выступал с января 2020 года, провел 57 матчей. 12 голов и 15 результативных передач записал на свой счет.