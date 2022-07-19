Поляк Роберт Левандовски подпишет контракт с "Барселоной"

Сегодня вечером в Майами футболист Роберт Левандовски подпишет контракт с "Барселоной". Каталонцы там готовятся к сезону, там же поляк прошел медицинское обследование. "Бавария" получит за 33-летнего форварда 45 миллионов евро. Трансфер войдет в историю как один из самых дорогих с участием игрока на четвертом десятке лет.