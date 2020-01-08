Пополнение в тренерском штабе БАТЭ

Новый главный тренер борисовского БАТЭ Кирилл Альшевский определился со своим штабом. Старшим тренером останется Александр Лисовский, как и наставник вратарей Андрей Дрозд. Новичками станут тренировавший дубль желто-синих Дмитрий Лихтарович, Евгений Чернухин из Витебска и тренер-аналитик из Сербии Лука Евтович. Напомним, в конце прошлого года Альшевский сменил на посту наставника борисовчан Алексея Багу.



