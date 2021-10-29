Смогут ли белорусские грации на ЧМ в Японии завоевать медали в многоборье - "Беларусь 5" покажет состязания в прямом эфире

Белорусские грации рассчитывают продолжить успешное выступление на чемпионате мира. Накануне победительницей планетарного форума в упражнении с лентой стала Алина Горносько, взявшая еще две награды - серебро и бронзу - в соревнованиях с обручем и мячом соответственно. Анастасия Салос была третьей в упражнении с булавами.

Сегодня в японском Китакюсю борьбу за награды начинают команды в групповых упражнениях, где белоруски намерены взять реванш за Олимпийские игры. Там подняться на пьедестал они не смогли. Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова,Арина Цицилина и Карина Ермоленковыступят в самой престижной дисциплине - многоборье.