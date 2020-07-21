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"Порту" досрочно выиграл чемпионат Португалии. Судья просто взял майку и расплакался

"Порту" досрочно выиграл чемпионат Португалии. Минувшей ночью "драконы" разгромили "Морейренсе" - 6:1. Но лучше всех этот вечер запомнит арбитр: Карлос Кистра завершил судейскую карьеру. Люди подходили, чтобы поддержать его, но в какой-то момент арбитр просто взял майку и расплакался.

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