"Порту" побеждает в матче 29 тура чемпионата Португалии

"Порту" одерживают победу над "Пасуш де Феррейра" в гостевом матче 29 тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол уже на 7-й минуте забил Шансель Мбемба. Таким образом “Порту" набрал 70 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата, оторвавшись от ближайшего преследователя лиссабонской "Бенфики" на шесть баллов. "Пасуш де Феррейра" с 31 очком занимает 13-ю позицию.