Португалия примет Швейцарию в рамках Лиги наций

А сегодня на телеканале "Беларусь 5" белорусские болельщики могут наблюдать за встречей Лиги наций в пуле А. Группа под номером 2 - Португалия - сыграет со Швейцарией. В пиренейском дерби с Испанией команда Сантуша поделила с соперником очки - 1:1 - и сегодня настроена на первую победу в новом розыгрыше. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.