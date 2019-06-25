После четвертого дня II Европейских игр первую позицию удерживает сборная России

После четвертого дня Европейских игр первую позицию удерживает сборная России. У нее в копилке 48 наград, в том числе 22 золота. На втором месте - хозяева белорусы. Еще раз напомним, вчера наша команда четыре раза поднималась на пьедестал: одно золото и три бронзы. В общей сложности у нас 38 медалей: 11 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых наград. А на третьем месте медального зачета - команда Грузии. Не сильно отстали и украинцы с итальянцами.