После трех туров группового этапа футбольной Лиги чемпионов без потерь очков лишь три клуба

К "Ювентусу" вчера добавились "Боруссия" и "Барселона". Дортмундцы неожиданно разгромили мадридский "Атлетико" 4:0.

Во втором матче этой группы вновь не смог выиграть "Монако". В гостевой игре с "Брюгге" зафиксирована ничья 1:1.

"Барселона" третью победу одержала над миланским "Интером". Отличились Рафинья и Альба.

"Тоттенхем" же практически лишен шансов на плей-офф. Англичане отстают от "Интера" на 5 очков. "Шпоры" упустили победу в гостевом матче с ПСВ 2:2.

Острая борьба за плей-офф грядет в группе С. "Ливерпуль" громит "Црвену Звезду" 4:0 и выходит на первое место.

ПСЖ лишь третий. Французы ушли от поражения в матче с итальянским "Наполи" на третьей добавленной минуте благодаря шедевру Ди Марии.