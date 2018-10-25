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После трех туров группового этапа футбольной Лиги чемпионов без потерь очков лишь три клуба
К "Ювентусу" вчера добавились "Боруссия" и "Барселона". Дортмундцы неожиданно разгромили мадридский "Атлетико" 4:0.
Во втором матче этой группы вновь не смог выиграть "Монако". В гостевой игре с "Брюгге" зафиксирована ничья 1:1.
"Барселона" третью победу одержала над миланским "Интером". Отличились Рафинья и Альба.
"Тоттенхем" же практически лишен шансов на плей-офф. Англичане отстают от "Интера" на 5 очков. "Шпоры" упустили победу в гостевом матче с ПСВ 2:2.
Острая борьба за плей-офф грядет в группе С. "Ливерпуль" громит "Црвену Звезду" 4:0 и выходит на первое место.
ПСЖ лишь третий. Французы ушли от поражения в матче с итальянским "Наполи" на третьей добавленной минуте благодаря шедевру Ди Марии.
В квартете D из борьбы за плей-офф, по сути, выбывает "Локомотив". Москвичи проиграли "Порту" 1:3. В параллельном матче "Галатасарай" и "Шальке" мячей не забили.
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