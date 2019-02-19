Последние официальные тренировки перед стартом чемпионата Европы завершились в Раубичах

На трассе нашего знаменитого зимнего комплекса тренировались сегодня и девушки, и мужчины. Сборная России, напомним, привезла свой сильнейший состав, в том числе и Александра Логинова, одного из самых самых сильных в Кубке мира. Завтра континентальные соревнования стартуют двумя индивидуальными гонками.

