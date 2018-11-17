Последний четвертьфиналист Кубка Беларуси по футболу определится сегодня в Борисове

Действующий чемпион страны - БАТЭ - примет середняка первенства - "Городею". К слову, месяц назад "сахарникам" удалось навязать борьбу на "Борисов-Арене". В упорной встрече хозяева все же вырвали викторию 3:2, а в первом круге, дома, "Городея" была сильнее - 2:1. Что получится в Кубковой встрече, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 15:50. Отметим, что ряд ключевых футболистов БАТЭ в этом матче не сыграет из-за выступления национальной сборной в Лиге наций.