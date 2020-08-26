Последний участник Финала четырех Кубка Салея определится сегодня в Орше

Местный "Локомотив" оспорит путевку из группы с "Динамо-Молодечно". В 19 часов прямая трансляция матча начнется на "Беларусь 5". В решающей стадии в битве за трофей уже минские "Динамо" и "Юность", а также "Гомель". Финал четырех в ближайший уик-энд пройдет в Гомеле. На субботу, 29 августа, намечены полуфиналы. В воскресенье, 30числа, уступившие команды сразятся за бронзу, а победители разыграют главный трофей.