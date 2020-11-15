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Поул Гран-при Турции впервые в карьере у Лэнса Стролла
Неожиданный результат принеслаквалификация очередного Гран-при "Формулы-1". В Турции лучшее времяпредварительных заездов показал пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл.Для канадца это первый поул в карьере. Второе время показал Макс Ферстаппен на "РедБулл", тройку замкнул еще один пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес.Лидер зачета Льюис Хэмилтон был только 6-м, его напарник по "Мерседесу"- 9-м. Отметим, гонщикам пришлось бороться не только друг с другом, но и спогодными условиями. Квалификация несколько раз прерывалась из-за дождя.
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