Повторный поединок сборных Беларуси и России по пляжному футболу смотрите на "Беларусь 5"

Пляжный футбол с приставкой супер! Национальный стадион в спорткомплексе "Олимпийский" сегодня примет повторный поединок сборных Беларуси и России. Накануне матч между ними завершился в пользу гостей - 6:4. Получится ли сегодня у белорусов взять реванш - узнаем из прямой трансляции на