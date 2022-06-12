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Повторный поединок сборных Беларуси и России по пляжному футболу смотрите на "Беларусь 5"

Пляжный футбол с приставкой супер! Национальный стадион в спорткомплексе "Олимпийский" сегодня примет повторный поединок сборных Беларуси и России. Накануне матч между ними завершился в пользу гостей - 6:4. Получится ли сегодня у белорусов взять реванш - узнаем из прямой трансляции на

"Беларусь 5".

Начало в

17:00

. Вход на трибуны свободный.

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