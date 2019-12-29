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Пожелания на Новый год - 2020 от спортивных корреспондентов АТН

Теперь далеко не финальная порция поздравлений от корреспондентов АТН, причем именно от тех, кому по профессии положено говорить о финалах, финишных лентах и медалях.

Те, кто обычно приносит всем нам самые желанные вести о победах наших спортсменов, о ярких триумфах в красивой и честной борьбе - что же пожелают вам в новом году они?

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