Пожелания на Новый год - 2020 от спортивных корреспондентов АТН

Теперь далеко не финальная порция поздравлений от корреспондентов АТН, причем именно от тех, кому по профессии положено говорить о финалах, финишных лентах и медалях.



Те, кто обычно приносит всем нам самые желанные вести о победах наших спортсменов, о ярких триумфах в красивой и честной борьбе - что же пожелают вам в новом году они?



