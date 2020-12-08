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Позиция МОК дискриминирует заслуженных спортсменов Беларуси
У Беларуси славные спортивные традиции, которые были заложены еще в период Советского Союза. Их сохранили и в суверенной истории. По итогам Олимпийских игр наша страна стабильно входила в двадцатку самых успешных держав мира. Немало ярких побед принесли и чемпионаты мира и Европы. Для спорта высших достижений создана отличная инфраструктура, которая позволяет и в дальнейшем рассчитывать на серьезные результаты.
Знаковые комплексы всем известны по ІІ Европейским играм и чемпионату мира по хоккею. Также в стране функционируют более 23 тысяч физкультурно-спортивных объектов, в отрасли задействованы более 38 тысяч специалистов. Для спортсменов высшего звена работают и центры олимпийской подготовки. Особенно актуальны они в период пандемии. Сейчас команды вынуждены готовиться в основном в своих странах, а значит, условия особенно важны.
Такое внимание к спорту не случайно. Победы атлетов на мировых аренах - это не просто короткие мгновения радости, это еще и сила, которая объединяет нацию, наполняет каждого чувством гордости за страну. И потому особенно непонятны решения со стороны Международного олимпийского комитета, который ввел временные ограничения в отношении членов исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси. Эта позиция не соответствует объективному положению дел, дискриминирует как топовых спортсменов, так и членов исполкома НОК.
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