Праздник красоты и грации "Хрустальная роза" завершится в Минске 26 июля

Праздник красоты и грации, но параллельно контрольная проверка сил перед чемпионатом мира. Во "Дворце художественной гимнастики" сегодня завершится международный турнир "Хрустальная роза".

Участницы турнира "Хрустальная роза"

В программе - финалы в отдельных видах. Белоруски сейчас готовятся к планетарному форуму, который пройдет в Германии в середине августа. На первенстве будут оспорены лицензии на Летние Игры в Лос-Анджелесе. К слову, сборная в групповом упражнении накануне завоевала золото.

Марина Гончарова, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике в групповых упражнениях: "Были годы, когда у нас не было международных стартов, и к этому турниру мы готовились особенно. Это был как наш маленький чемпионат мира, так скажем. И мы очень его любим и трепетно к нему относимся. Они просто нестабильно выступают, да, психологически нестабильно еще себя ощущают. Это их первый международный сезон такого уровня. Мы, конечно, готовим их на стабильность двух упражнений".

Также накануне золото у сеньорок завоевала наша прима Алина Горносько, бронза у Дарьи Веренич.

Вход на трибуны Дворца художественной гимнастики для зрителей свободный. Старт соревнований сегодня в 12:00, в 17:00 начнется гала-шоу. Прямые трансляции - на "Беларусь 5".