Праздник здорового образа жизни и спорта. Сегодня в столице пройдет "Минская лыжня"

Большой праздник здорового образа жизни и спорта развернется сегодня в столице. На лыжероллерной трассе в Веснянке пройдет традиционная "Минская лыжня".

До начала осталось менее двух часов - старт первой гонки ровно в 11:00. Это уникальные соревнования, где рядом с высшими должностными лицами участвуют любители спорта. На дистанции будет по-олимпийскому горячо. Ведь старт в нынешнем сезоне пройдет в новом формате. В этот раз на столичной лыжероллерной трассе впервые зрители смогут увидеть биатлон. В Веснянке установили разборное стрельбище. На трассе участники будут бежать без винтовки. Однако пройти два огневых рубежа под присмотром инструкторов придется всем.







Запасных патронов не предусмотрено. За промах - штрафной круг в 50 метров. После окончания биатлонной эстафеты пройдут лыжные. А затем состоятся массовые старты для всех желающих.

Ни один спортсмен-любитель, принявший участие в эстафете, не уйдет с пустыми руками, все получат памятные медали. Для зрителей организаторы подготовили активные зоны и культурно-развлекательную программу, а также будут работать точки общепита. Ожидается, что на празднике соберется около трех тысяч человек. Поэтому ГАИ города рекомендует гостям и участникам соревнований по возможности отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного.