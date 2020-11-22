Предпоследний тур чемпионата Беларуси по футболу пройдет сегодня в восьми городах

Все встречи начнутся в 14:00. При определенных раскладах может определиться обладатель золотых медалей. Для этого лидеру - борисовскому БАТЭ - нужно побеждать бобруйскую "Белшину" и рассчитывать, что в Бресте "Рух" не уступит второй команде - солигорскому "Шахтеру".

Обе эти встречи войдут в онлайн-трансляцию игрового дня на "Беларусь 5". Также на спортивном канале можно будет следить за развитием событий в противостоянии "Торпедо-БелАЗ" - "Ислочь". Клуб из Жодино пока идет четвертым, но имеет хороший шанс добраться до пьедестала.