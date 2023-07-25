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Предприятия Гомеля презентовали брендированную продукцию к II Играм стран СНГ

Предприятия Гомеля презентовали брендированную продукцию к II Играм стран СНГ

Предприятия Гомельского региона презентовали брендированную продукцию к II Играм стран СНГ, сообщает БЕЛТА.

Брендированную продукцию презентовали фабрика "Спартак", "Речицкий текстиль", Добрушский фарфоровый завод и "8 марта". К примеру, кондитерская фабрика предлагает подарочный набор с ассорти шоколадных конфет и печенье с отражением символики спортивного события. "Цены не будут отличаться от магазинов нашей фирменной сети. По объему будет всего достаточно. Уже сейчас подготовили тысячу коробок конфет и 50 тыс. упаковок печенья. Если будет необходимость, мы можем увеличить объемы", - рассказал начальник управления продаж фабрики "Спартак" Михаил Щербаков.

Мы очень горды, что право изготовления сувенирной продукции предоставлено ряду предприятий Гомельской области. Ассортимент более чем впечатляющий. Он будет доступен в фан-зонах во время проведения мероприятий: 5-7 августа в Гомеле, а также 12-13 августа - в Жлобине. И уже сегодня брендированная продукция представлена в торговой сети областного центра. Эти товары смогут приобрести желающие по всей стране. Цены доступные - каждый сможет приобрести для себя брендированный товар. Как мы сегодня могли убедиться - он очень хорошего качества.
Павел Старосветский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома

Также к II Играм стран СНГ подготовлен брендированный транспорт: автобус и троллейбус уже курсируют по Гомелю, предусмотрены комфортные автобусы и для участников спортивного праздника.

Фото:https://8marta.org

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