Предприятия Гомеля презентовали брендированную продукцию к II Играм стран СНГ

Мы очень горды, что право изготовления сувенирной продукции предоставлено ряду предприятий Гомельской области. Ассортимент более чем впечатляющий. Он будет доступен в фан-зонах во время проведения мероприятий: 5-7 августа в Гомеле, а также 12-13 августа - в Жлобине. И уже сегодня брендированная продукция представлена в торговой сети областного центра. Эти товары смогут приобрести желающие по всей стране. Цены доступные - каждый сможет приобрести для себя брендированный товар. Как мы сегодня могли убедиться - он очень хорошего качества.

Павел Старосветский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома