Председатель Белорусской федерации плавания стала героиней проекта "Женщины и спорт"

Новой героиней проекта "Женщины и спорт" стала депутат Палаты представителей и председатель Белорусской федерации плавания Ольга Степусь.

Она родилась в Бресте и построила стремительную карьеру, в ее списке и преподавательский стаж в вузе, и работа фитнес-инструктором во Дворце водных видов спорта, где она позже стала директором.

О жизни между двумя городами, Брестом и Минском, утренних пробежках вдоль Муховца, бассейне, который дал новый виток в карьере, - обо всем этом смотрите в новой серии проекта "Женщины и спорт" 26 июля в 10:10 и 19:10 на "Первом информационном".