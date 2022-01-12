Представитель Беларуси Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу чемпионата Европы по фигурному катанию

Константин Милюков набрал 18-ю сумму баллов по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию и пробился в число участников произвольной программы. Медали в мужском одиночном катании будут разыграны в пятницу. Милюков готовится выступить и на Олимпийских играх в Пекине. Сегодня же пробиться в число 16-ти участников произвольной программы в парном катании попытаются наши Богдана Лукашевич и Александр Степанов. Напомним, состязания в Таллине в полном объеме и в прямом эфире можно увидеть на "Беларусь 5".