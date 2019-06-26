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Представители сборной Греции по легкой атлетике - гости нашей студии

Греческая сборная не смогла пробиться в решающий матч. Но, тем не менее, спортсмены из этой команды - гости нашей выездной студии (видео).

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