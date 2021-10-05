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Представители вольного стиля завершают выступление на чемпионате мира по борьбе в норвежском Осло

Представители вольного стиля сегодня завершают выступление на чемпионате мира по борьбе в норвежском Осло. За бронзовую награду планетарного форума вечером будет бороться Александр Гуштын в весовой категории до 97 килограммов. Его соперник - представитель Украины Магамед Закариев. Накануне же первую награду сборной - бронзовую - принес в весе 57 кг Арыйан Тютрин. Телеканал "Беларусь 5" покажет сегодняшние финалы в записи, начало в 21:20.

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