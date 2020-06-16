Премьер-лига возвращается на "Беларусь 5"

C возобновлением Премьер-лиги английский футбол возвращается на "Беларусь 5". Уже завтра в вечернем эфире телеканала сразу два поединка в режиме реального времени. В 19:50 встреча "Астон Виллы" и "Шеффилда". До паузы в чемпионате, связанной с пандемией коронавируса, гости занимали седьмую строчку турнирной таблицы, хозяева же закрепились в тройке аутсайдеров. Также завтра в 22:05 прямая трансляция поединка, в котором "Манчестер Сити" примет "Арсенал". "Горожане" идут вторыми, уступая лишь "Ливерпулю".