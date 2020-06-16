3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Премьер-лига возвращается на "Беларусь 5"
C возобновлением Премьер-лиги английский футбол возвращается на "Беларусь 5". Уже завтра в вечернем эфире телеканала сразу два поединка в режиме реального времени. В 19:50 встреча "Астон Виллы" и "Шеффилда". До паузы в чемпионате, связанной с пандемией коронавируса, гости занимали седьмую строчку турнирной таблицы, хозяева же закрепились в тройке аутсайдеров. Также завтра в 22:05 прямая трансляция поединка, в котором "Манчестер Сити" примет "Арсенал". "Горожане" идут вторыми, уступая лишь "Ливерпулю".
Президент
Все
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
Лукашенко рассказал, что необходимо, чтобы избежать тотальной милитаризации планеты
Политика
Все
Общество
Все
КГК открыл горячую линию по вопросам сроков осуществления землеустроительных работ
Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов