Премьера в эфире "Беларусь 1". "Женщины и спорт"

Премьера в эфире "Беларусь 1". С 1 ноября каждый четверг после "Панорамы" программа "Женщины и спорт". Каждый выпуск будет рассказывать о лучших спортсменках страны.

Героиня первой серии - тридцатая ракетка мира Александра Саснович. Съемочная группа Агентства теленовостей сняла эксклюзивные кадры из жизни Саши, побывала вместе с ней на турнире Уимблдон и турнире Большого шлема, который пока стал самым успешным в ее карьере.