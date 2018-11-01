ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Премьера в эфире "Беларусь 1". "Женщины и спорт"

Премьера в эфире "Беларусь 1". С 1 ноября каждый четверг после "Панорамы" программа "Женщины и спорт". Каждый выпуск будет рассказывать о лучших спортсменках страны. 

Героиня первой серии - тридцатая ракетка мира Александра Саснович. Съемочная группа Агентства теленовостей сняла эксклюзивные кадры из жизни Саши, побывала вместе с ней на турнире Уимблдон и турнире Большого шлема, который пока стал самым успешным в ее карьере. 

Итак, первый выпуск проекта "Женщины и спорт" сегодня после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все