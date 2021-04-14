Прессинг футбольной команды "Баварии" не помог пробиться в полуфинал

Включенный с первых минут прессинг "Баварии" не помог действующему победителю Лиги чемпионов пробиться в полуфинал. В ответном матче 1/4 команда из Мюнхена побеждает в гостях "Пари Сен-Жермен" 1:0. Единственный мяч на 40-й минуте забивает Эрик Шупо-Мотинг. Суммарный счет по итогам двух встреч - 3:3. Напомним, в первой игре ПСЖ в гостях оказался сильнее и забил три гола, поэтому в полуфинал проходит он.