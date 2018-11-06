Презентация талисмана II Европейских игр состоится в Минске 29 ноября

Об этом сообщили сегодня организаторы мероприятия. Также стало известно, что цены на билеты соревнований будут доступными. Самый дешевый будет стоить 5 рублей, самый дорогой - 50. И поступят они в продажу 1 декабря. Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта.