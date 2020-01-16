Президент Беларуси и премьер-министр Латвии обсудили совместные проекты и важные перспективные направления

. Президент Беларуси и премьер-министр Латвии сегодня обсудили ближайшие совместные проекты и важные перспективные направления. Среди них чемпионат мира по хоккею, который совместно примут Минск и Рига. Уже в следующем году с 7 по 23 мая лучшие команды сразятся за медали. Впрочем к этому еще предстоит серьезный путь. И что важно, наши страны, не оглядываясь на истерию отдельных соседей, умеют находить общий язык и контракты. 585 предприятий с совместным капиталом. Около 600 миллионов долларов товарооборота в год. И возможные поставки нефти через прибалтийские порты. На первое место здесь выходит вопрос логистики. И гавани соседей вполне реальный вариант. Спорт, политика, экономика - хет-трик достойный классного хоккейного матча.

С переговорной площадки комментарий

Алексея Волкова.



Беларусь и Латвия намерены расширить сотрудничество

Где-то философия, где-то образ жизни, да и просто зрелищный спорт. Хоккей вот уже в следующем году вернется на белорусские арены под грифом "чемпионат мира". Организация на двоих с латвийской столицей Ригой. И, кажется, все символично, ведь хоккей, экономика или политика требуют постоянного движения, динамики, а быть может и смены тактики. И неважно, добиться победы в матче или баталиях за углеводороды - нужен результат.

28 лет - именно столько на дипломатическом льду провели времени Минск и Рига

И на этот период шайбу в игру вводит Кришьянис Кариньш. Официально президент министров латвийской республики. Упрощенно премьер-министр Латвии. Уроженец штата Делавэр и обладатель сразу двух паспортов - американского и латвийского - впервые в Беларуси.

Встречу Александра Лукашенко и господина Кариньша журналисты ждали и сразу в кулуарах выделили ключевой дубль вопросов: чемпионат мира по хоккею и поставки нефти. Тем более что в составе белорусской делегации - заметили главу Белнефтехима. Правда, Президент решил отдать нефтяной пас гостю, но об этом чуть позже.

Пять языков, но родной - все же английский. Выпускник университета Пенсильвании и первопроходец латвийского бизнеса, а ведь именно Кариньш в 90-х наладил бизнес по продаже балтийской кильки, белорусская премьера для латвийского премьера состоялась сразу на двух языках.

Беларусь может получать нефть через латвийские порты

Но проведем небольшую ревизию отношений. Около 600 миллионов долларов товарооборот, сотни совместных компаний. Беларусь и Латвия давно играют без нарушений и буллитов, ну только если на хоккейной площадке.

В некоторых случаях и объединяются. Четвертый год в Гродно совместно делаем лекарства и отправляем в Европейский союз - Рига помогла и Китай - очко за Минском.

Александр Рысенко, коммерческий директор фармацевтического предприятия:

"Благодаря инвестициям от латвийских партнеров была произведена реконструкция производственных площадей на предприятии, осуществлена модернизация. Так одним из конкретных примеров данного успешного сотрудничества можно назвать локализацию стадий производства таблетированных форм лекарств у нас на предприятии на территории РБ".

К слову, встреча длилась не так уж и долго - примерно час. Но министра журналисты на интервью ждали с нетерпением, чтобы, конечно, задать тот самый вопрос - про поставки нефти через латвийские порты.

Примечательно, что в те же минуты о возможности и желании говорить не по-черному, а про черное золото заявил Вильнюс. Но ведь необходимость еще разобраться, откуда туда будут приезжать углеводороды. Переговоры с Россией, сменившей правительство, да и другими нефтяными державами - в процессе. Многих из них ждем на чемпионате мира по хоккею в 21-м.

Чемпионат мира по хоккею - 2021: путь к турниру

В 14 году Минск провел для себя дебютный чемпионат мира по хоккею. И вот семь лет тайм-аута и в связке с Ригой все готово для еще одного успешного турнира. Сергей Румас после общения с коллегой и вовсе вывел задачу на новый уровень.

. Так что у Волата может появиться достойный преемник. Кстати, Кариньш подарил Президенту хоккейный свитер сборной Латвии с номером один, а гость заберет в Ригу статуэтку зубра.

Отметим, что и про